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10 декабря, 21:25

"Мечтала всегда": Любовь Успенская поразила фанатов заявлением о своём гражданстве

Любовь Успенская заявила, что на днях может получить гражданство России

<p>Любовь Успенская (слева) на церемонии вручении преммии "Золотой граммофон". Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Любовь Успенская (слева) на церемонии вручении преммии "Золотой граммофон". Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Королева шансона Любовь Успенская на вручении национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" выступила с неожиданным заявлением. Оказалось, певица всё это время жила и работала в России без гражданства РФ.

Успенская призналась, что жила в России всё это время с другим гражданством. Видео © Telegram / Super.ru

"Скоро сбудется ещё одна моя мечта: на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду ещё более счастливым человеком", — говорит Успенская на видео Super.ru.

Певица напомнила, что родилась на Украине, в Киеве, жила в США. Вместе с тем она всегда мечтала получить российский паспорт. На церемонии Успенская вместе с Еленой Север исполнила песню "Россия" и получила специальную награду — "Легенда русской музыки".

"Я мечтала жить в России", — рассказала журналистам Успенская.

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Арина Родионова

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