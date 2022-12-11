"Мечтала всегда": Любовь Успенская поразила фанатов заявлением о своём гражданстве

Королева шансона Любовь Успенская на вручении национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" выступила с неожиданным заявлением. Оказалось, певица всё это время жила и работала в России без гражданства РФ.

Успенская призналась, что жила в России всё это время с другим гражданством. Видео © Telegram / Super.ru

"Скоро сбудется ещё одна моя мечта: на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду ещё более счастливым человеком", — говорит Успенская на видео Super.ru.

Певица напомнила, что родилась на Украине, в Киеве, жила в США. Вместе с тем она всегда мечтала получить российский паспорт. На церемонии Успенская вместе с Еленой Север исполнила песню "Россия" и получила специальную награду — "Легенда русской музыки".

"Я мечтала жить в России", — рассказала журналистам Успенская.