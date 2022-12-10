Народный артист России Николай Басков прокомментировал состояние здоровья на церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". 46-летний артист подтвердил, что ранее действительно порвал связки на ноге и перенёс операцию.

Хромающий Николай Басков пообещал в следующем году "бегать, как кролик". Видео © LIFE

Певец объяснил, что хирургическое вмешательство было непростым. При этом его голосовые связки продолжают работать "от всего сердца". Стоит отметить, что артист за время выступления не сдвинулся с места, после чего с трудом покинул сцену.

"Я надеюсь, что в следующем году, в год Кролика, я буду бегать, как кролик", — сказал хромающий Басков, уходя за кулисы.