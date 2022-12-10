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10 декабря, 16:40

Хромающий Николай Басков пообещал в следующем году "бегать, как кролик"

Народный артист России Николай Басков прокомментировал состояние здоровья на церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". 46-летний артист подтвердил, что ранее действительно порвал связки на ноге и перенёс операцию.

Хромающий Николай Басков пообещал в следующем году "бегать, как кролик". Видео © LIFE

Певец объяснил, что хирургическое вмешательство было непростым. При этом его голосовые связки продолжают работать "от всего сердца". Стоит отметить, что артист за время выступления не сдвинулся с места, после чего с трудом покинул сцену.

"Я надеюсь, что в следующем году, в год Кролика, я буду бегать, как кролик", — сказал хромающий Басков, уходя за кулисы.

Фанатов напугало видео с Басковым, который после операции еле ходит, скрывая лицо под маской

Фанатов напугало видео с Басковым, который после операции еле ходит, скрывая лицо под маской

Ранее представитель артиста Марина Наумова рассказала Лайфу, что у Баскова были травмированы связки на ноге, поэтому ему сделали операцию. Из-за этого, по её словам, какое-то время певцу нежелательно лишний раз сгибать ногу.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

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