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10 декабря, 20:56

В Москве задержана мать-кукушка, бросившая новорождённую девочку в подъезде

В Москве задержана женщина, бросившая на лестничной клетке новорождённого ребёнка

В Москве задержана женщина, бросившая в доме на юге столицы новорождённого ребёнка в подъезде. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

Женщина несёт ребёнка в подъезд, чтобы бросить его там. Видео © Прокуратура Москвы

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка)", — добавили в ведомстве.

Прокуратура обнародовала видео, снятое камерой на входе в подъезд. На кадрах видно, что женщина, выйдя из такси, заносит ребёнка в здание.

Приехала на такси: Обнародовано фото матери-кукушки, бросившей ребёнка в подъезде

Приехала на такси: Обнародовано фото матери-кукушки, бросившей ребёнка в подъезде

Как рассказывал Лайф, мать-кукушка бросила ребёнка в подъезде вечером 10 декабря. Когда установили её личность, оказалось, что женщина уже была осуждена по статье об оставлении в опасности беспомощного человека.

Обложка ©

Прокуратура Москвы

Андрей Григорьев
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