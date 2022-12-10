В Москве задержана мать-кукушка, бросившая новорождённую девочку в подъезде
В Москве задержана женщина, бросившая на лестничной клетке новорождённого ребёнка
В Москве задержана женщина, бросившая в доме на юге столицы новорождённого ребёнка в подъезде. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.
Женщина несёт ребёнка в подъезд, чтобы бросить его там. Видео © Прокуратура Москвы
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка)", — добавили в ведомстве.
Прокуратура обнародовала видео, снятое камерой на входе в подъезд. На кадрах видно, что женщина, выйдя из такси, заносит ребёнка в здание.
Как рассказывал Лайф, мать-кукушка бросила ребёнка в подъезде вечером 10 декабря. Когда установили её личность, оказалось, что женщина уже была осуждена по статье об оставлении в опасности беспомощного человека.
Прокуратура Москвы