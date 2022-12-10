Дядя Лёня из Кузбасса отгрохал в посёлке ледяной городок, "чтобы дети радовались"

В посёлке Инской в Кузбассе пенсионер Леонид Кузьмин каждый год строит настоящий сказочный ледяной городок. Как дедушка, он применяет "секреты успеха" в мороз — угощает гостей чаем и бубликами, а как профессиональный строитель — знает методики создания безопасных, но крутых виражей на горках. Через неделю мастеру исполнится 71 год, и он рассказал Лайфу, что задумался о преемнике.

Пенсионер из Кузбасса строит уникальные горки для детей. Видео © LIFE

"Чтоб нашим детям здесь немного было бы развлечений побольше. Всё новое, построил — это на века, если не будут ломать — и 30 лет простоит. Ищу преемника, ищу такого делового человека, человек бы пенсионер бы помоложе, здоровый был бы — передал бы ему дело, и всё было бы хорошо", — откровенничает дядя Лёня с Лайфом.

Ледовый аттракцион пенсионер делает 11-й год. Сначала каток создал у себя во дворе, затем — чуть побольше — в усадьбе уехавшего из посёлка брата и вот уже четвёртый год — на муниципальной территории. Каждый год дядя Лёня вносит в свои ледовые архитектурные сооружения изменения и усовершенствования. Он думает о том, как сделать горки более надёжными и качественными.

С преемником создатель сказки готов поделиться своей технологией. Горки у пенсионера все гладкие. Он говорит, что просто знает секрет. Получается длинная трасса с захватывающими "бобслейными" поворотами протяжённостью 60 метров.

"Эти горки такие особенные и очень нравятся. Они очень быстрые, и они единственнные в Инском", — делятся впечатлениями от горок дети.