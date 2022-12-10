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10 декабря, 20:25

Кадыров назвал Россию редким примером настоящего правового государства

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дружное сосуществование разных религиозных конфессий в России — явление уникальное. Он отметил, что РФ — пример для подражания в этом отношении, и указал на то, что неотъемлемой частью государства является ислам. В РФ, как подчеркнул глава Чечни, бок о бок с представителями других верований живут почти 15 миллионов мусульман, которые отметили "поистине знаменательную дату — 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией".

"Для всех нас данный праздник имеет огромное значение. Сегодня ислам является неотъемлемой частью России <...> Безусловно, это явление можно назвать уникальным, а Россию — редким примером настоящего правового государства", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Права каждого мусульманина в России, как отметил Кадыров, "строго оберегаются и защищаются на всех уровнях". В этом глава Чечни видит заслугу президента России Владимира Путина, который соблюдает грамотную, дальновидную политику и неоднократно отмечает вклад мусульман во всестороннее развитие страны, а также в укрепление государственного суверенитета.

"Наша активная гражданская позиция, подлинный патриотизм и моральные принципы, основанные на канонах ислама, снискали нам почёт и уважение среди последователей других религий и национальностей", — добавил Кадыров.

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Ранее Лайф писал, что Кадыров объяснил влиянием пропаганды слова папы римского про чеченцев. Глава Чечни отметил, что глава католической церкви "стал жертвой настойчивости иностранных СМИ".

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Telegram-канал / Kadyrov_95

Арина Родионова

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