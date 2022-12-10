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10 декабря, 20:19

Выбежавший на поле во время ЧМ в Катаре блогер сломал ногу

Блогер российского происхождения Виталий Здоровецкий, выбежавший на поле во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре, сломал ногу. Свой пранк он осуществил на игре между Нидерландами и Аргентиной.

"Возвращение всегда круче задержания. Я только что попал на чемпионат мира и сломал ногу", — написал Здоровецкий в социальной сети.

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Как ранее писал Лайф, возмутитель спокойствия выбежал на поле в полуголом состоянии с надписью на груди на английском: "Виталий — козёл". Его быстро задержали и увели.

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Telegram / ofnews

Арина Родионова

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