Выбежавший на поле во время ЧМ в Катаре блогер сломал ногу

Блогер российского происхождения Виталий Здоровецкий, выбежавший на поле во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре, сломал ногу. Свой пранк он осуществил на игре между Нидерландами и Аргентиной.

"Возвращение всегда круче задержания. Я только что попал на чемпионат мира и сломал ногу", — написал Здоровецкий в социальной сети.