Выбежавший на поле во время ЧМ в Катаре блогер сломал ногу
Блогер российского происхождения Виталий Здоровецкий, выбежавший на поле во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре, сломал ногу. Свой пранк он осуществил на игре между Нидерландами и Аргентиной.
"Возвращение всегда круче задержания. Я только что попал на чемпионат мира и сломал ногу", — написал Здоровецкий в социальной сети.
Как ранее писал Лайф, возмутитель спокойствия выбежал на поле в полуголом состоянии с надписью на груди на английском: "Виталий — козёл". Его быстро задержали и увели.
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Telegram / ofnews