Требования России в области международной безопасности, по причине которых была начата специальная военная операция на Украине, логичны и правомерны. Об этом написала в своей статье для газеты The Independent британский обозреватель Мэри Дежевски.

"Только когда Россия почувствует себя в безопасности в своих постсоветских границах, её соседи также будут чувствовать себя в безопасности в своих границах", — считает Дежевски.

Она отметила, что для безопасности на континенте нужно создать новые механизмы по подавлению конфликтов, которые были бы подкреплены принципом контроля над вооружением. По мнению обозревателя, пока такие условия не созданы, в Европе не может установиться прочный мир, будет сохраняться угроза новых войн, в том числе ядерных.