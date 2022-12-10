Западный журналист сочла справедливым тезис России о причине спецоперации
Автор The Independent Дежевски: Требования России перед началом СВО были справедливы
Требования России в области международной безопасности, по причине которых была начата специальная военная операция на Украине, логичны и правомерны. Об этом написала в своей статье для газеты The Independent британский обозреватель Мэри Дежевски.
"Только когда Россия почувствует себя в безопасности в своих постсоветских границах, её соседи также будут чувствовать себя в безопасности в своих границах", — считает Дежевски.
Она отметила, что для безопасности на континенте нужно создать новые механизмы по подавлению конфликтов, которые были бы подкреплены принципом контроля над вооружением. По мнению обозревателя, пока такие условия не созданы, в Европе не может установиться прочный мир, будет сохраняться угроза новых войн, в том числе ядерных.
Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы. Кроме того, он подчеркнул, что западным странам необходимо добиться равновесия в вопросе безопасности Европы и РФ после окончания украинского конфликта.
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