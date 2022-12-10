Медведев выразил надежду на финал ЧМ-2022 "без вражеских стран"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что в финале чемпионата мира по футболу в Катаре обойдётся без "вражеских стран". Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

"О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина – Марокко", — написал Медведев.

Напомним, сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию и впервые вышла в полуфинал ЧМ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Победный и единственный гол матча на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири. В полуфинале марокканцев ждёт встреча с победителем пары Англия – Франция, которые сыграют сегодня.