"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 декабря, 19:40

Медведев выразил надежду на финал ЧМ-2022 "без вражеских стран"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что в финале чемпионата мира по футболу в Катаре обойдётся без "вражеских стран". Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

"О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина – Марокко", — написал Медведев.

Аргентина победила Нидерланды на ЧМ-2022 и вышла в полуфинал

Аргентина победила Нидерланды на ЧМ-2022 и вышла в полуфинал

Напомним, сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию и впервые вышла в полуфинал ЧМ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Победный и единственный гол матча на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири. В полуфинале марокканцев ждёт встреча с победителем пары Англия – Франция, которые сыграют сегодня.

Ранее Лайф писал, что Роналду в слезах сбежал с поля после поражения Португалии на ЧМ-2022. Вероятнее всего, это последний чемпионат мира в карьере 37-летнего португальца.

Обложка ©

kremlin.ru

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров