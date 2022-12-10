Шольц заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным

Необходимо продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. На встрече с избирателями в Потсдаме он подчеркнул, что переговоры не нужно прекращать даже при разных точках зрения.

"Я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации. Этого не получится, если не говорить друг с другом", — цитирует Шольца DPA.