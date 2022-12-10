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10 декабря, 19:04

В Москве мать-кукушка бросила новорождённую дочку на лестничной клетке

В Москве нашли новорождённую девочку на лестничной клетке

<p>Свёрток с ребёнком. Фото © <a href="https://t.me/moscowproc/1299" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Свёрток с ребёнком. Фото © Прокуратура Москвы

На юге Москвы найдена новорождённая девочка в свёртке на лестничной клетке. Обнаружили её жильцы в подъезде дома на улице Паромной. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Ребёнок примерно семь дней от роду.

"Новорождённая завёрнута в одеяло, видимых телесных повреждений нет, в настоящее время малышке оказывается медицинская помощь, планируется госпитализация", — рассказали в надзорном органе.

Личность матери установили. Женщина 1981 года рождения уже была судима за оставление своего ребёнка в опасности. Ведётся розыск виновной.

Новорождённую девочку бросили у дверей ковидного госпиталя в Омской области

Новорождённую девочку бросили у дверей ковидного госпиталя в Омской области

Лайф рассказывал, что год назад в Подмосковье мать бросила маленьких детей в машине дальнобойщика на трассе. Она вышла в туалет и пропала.

Андрей Григорьев

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