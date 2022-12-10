В Москве мать-кукушка бросила новорождённую дочку на лестничной клетке

На юге Москвы найдена новорождённая девочка в свёртке на лестничной клетке. Обнаружили её жильцы в подъезде дома на улице Паромной. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Ребёнок примерно семь дней от роду.

"Новорождённая завёрнута в одеяло, видимых телесных повреждений нет, в настоящее время малышке оказывается медицинская помощь, планируется госпитализация", — рассказали в надзорном органе.

Личность матери установили. Женщина 1981 года рождения уже была судима за оставление своего ребёнка в опасности. Ведётся розыск виновной.