Бастрыкин поручил проверить инцидент с сожжением российского флага в Хельсинки
В Хельсинки сожгли флаг России. Обложка © Twitter / Flash_news_ua
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над российским флагом во время массовых шествий в Хельсинки.
"Главой ведомства поручено организовать процессуальную проверку по данному факту, запросив в МИД России необходимую информацию", — сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что в Хельсинки во время демонстрации по случаю Дня независимости Финляндии был сожжён флаг РФ. В российском МИД подчеркнули, что это недопустимый акт надругательства над госсимволом. Москва потребовала от Финляндии найти тех, кто это сделал, и привлечь к ответственности, а также принять меры, чтобы подобное не повторилось.