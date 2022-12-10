"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 декабря, 18:42

Бастрыкин поручил проверить инцидент с сожжением российского флага в Хельсинки

<p>В Хельсинки сожгли флаг России. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Flash_news_ua" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flash_news_ua</a></p>

В Хельсинки сожгли флаг России. Обложка © Twitter / Flash_news_ua

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над российским флагом во время массовых шествий в Хельсинки.

"Главой ведомства поручено организовать процессуальную проверку по данному факту, запросив в МИД России необходимую информацию", — сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале.

Украинца, вывесившего плакат "Одесса — русский город", осудили на 15 лет

Украинца, вывесившего плакат "Одесса — русский город", осудили на 15 лет

Ранее стало известно, что в Хельсинки во время демонстрации по случаю Дня независимости Финляндии был сожжён флаг РФ. В российском МИД подчеркнули, что это недопустимый акт надругательства над госсимволом. Москва потребовала от Финляндии найти тех, кто это сделал, и привлечь к ответственности, а также принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров