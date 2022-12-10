Бастрыкин поручил проверить инцидент с сожжением российского флага в Хельсинки

Ранее стало известно, что в Хельсинки во время демонстрации по случаю Дня независимости Финляндии был сожжён флаг РФ. В российском МИД подчеркнули, что это недопустимый акт надругательства над госсимволом. Москва потребовала от Финляндии найти тех, кто это сделал, и привлечь к ответственности, а также принять меры, чтобы подобное не повторилось.