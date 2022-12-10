"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 декабря, 18:16

В Мелитополе прозвучало 10 взрывов, сработала система ПВО

Рогов: Система ПВО сработала над Мелитополем

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что на юго-западе Запорожской области, в городе Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, прозвучало 10 громких взрывов.

"Сработала система ПВО, около десятка взрывов в Мелитополе", — приводит ТАСС слова Рогова.

Украинские военные обстреливают береговую линию Энергодара

Украинские военные обстреливают береговую линию Энергодара

Ранее мэр Донецка Кулемзин заявил об обстреле школы в Ворошиловском районе со стороны украинских войск. В результате в здании учебного заведения повреждены фасад и остекление, отметил он, добавив, что в частном доме в Киевском районе из-за атаки ВСУ пострадала кровля.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Ilia Yefimovich

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров