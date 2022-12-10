В Мелитополе прозвучало 10 взрывов, сработала система ПВО

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что на юго-западе Запорожской области, в городе Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, прозвучало 10 громких взрывов.

Ранее мэр Донецка Кулемзин заявил об обстреле школы в Ворошиловском районе со стороны украинских войск. В результате в здании учебного заведения повреждены фасад и остекление, отметил он, добавив, что в частном доме в Киевском районе из-за атаки ВСУ пострадала кровля.