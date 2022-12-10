Президент непризнанного Косова Османи перенесла досрочные выборы в ряде сербских районов
Президент непризнанного Косова Вьоса Османи решила перенести досрочные выборы в северных районах региона, в которых живут сербы. Об этом заявила её пресс-служба.
"Османи после полного консенсуса на встрече с лидерами парламентских партий назначила 23 апреля в качестве новой даты проведения досрочных выборов", — сказано в сообщении.
Речь идёт о выборах градоначальников муниципалитетов Северная Митровица, Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан, а также советов муниципалитетов Лепосавич и Звечан.
Напомним, 8 декабря около 200 спецназовцев на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии и заблокировали дороги города Косовска-Митровица. Как писали СМИ, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом "перешёл к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии". После задержания экс-полицейского Деяна Пантича на КПП Яринье начались акции протеста, сербы стали сооружать баррикады. На место прибыли патрули миссии ЕС.
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ТАСС / АР / Olivier Douliery