Президент непризнанного Косова Османи перенесла досрочные выборы в ряде сербских районов

Президент непризнанного Косова Вьоса Османи решила перенести досрочные выборы в северных районах региона, в которых живут сербы. Об этом заявила её пресс-служба.

"Османи после полного консенсуса на встрече с лидерами парламентских партий назначила 23 апреля в качестве новой даты проведения досрочных выборов", — сказано в сообщении.