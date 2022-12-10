В Бундестаге пожаловались на ухудшение спонсирования армии из-за помощи Киеву
Материальное положение армии Германии сейчас гораздо хуже, чем до начала российской спецоперации на Украине. Это связано с тем, что Берлин отправил Киеву много техники и снаряжения, заявила в интервью радиостанции Deutschlandfunk уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль.
"Ситуация в Бундесвере такая, что с 24 февраля мы располагаем меньшим объёмом материала, чем до того. Потому что, естественно, многое ушло на Украину, чтобы её поддержать. Поэтому материальное положение в Бундесвере сейчас хуже", — отметила она.
Вместе с тем Хёгль напомнила, что не так давно немецкие власти выделили на нужды вооружённых сил страны дополнительные 100 миллиардов евро, но даже этого оказалось недостаточно.
Лайф сообщал, что Германия передаст Украине семь списанных зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Системы планировалось утилизировать, однако позже решено было отправить ВСУ.
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ТАСС / Reuhl / Fotostand / IMAGO