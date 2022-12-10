В Бундестаге пожаловались на ухудшение спонсирования армии из-за помощи Киеву

Материальное положение армии Германии сейчас гораздо хуже, чем до начала российской спецоперации на Украине. Это связано с тем, что Берлин отправил Киеву много техники и снаряжения, заявила в интервью радиостанции Deutschlandfunk уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль.

"Ситуация в Бундесвере такая, что с 24 февраля мы располагаем меньшим объёмом материала, чем до того. Потому что, естественно, многое ушло на Украину, чтобы её поддержать. Поэтому материальное положение в Бундесвере сейчас хуже", — отметила она.

Вместе с тем Хёгль напомнила, что не так давно немецкие власти выделили на нужды вооружённых сил страны дополнительные 100 миллиардов евро, но даже этого оказалось недостаточно.