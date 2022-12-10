В Екатеринбурге борца с педофилами уличили в сексе с 15-летней девочкой

В Екатеринбурге участника ОПГ, которая занималась поимкой педофилов и вымогательствами, обвиняют в сексе с 15-летней школьницей. Девочка помогала группировке, пишет E1.ru со ссылкой на силовые структуры.

По данным издания, мужчину зовут Александр по кличке Тамплиер. Он один из наиболее активных участников группировки. Выяснилось, что втайне от своих товарищей мужчина спаивал несовершеннолетнюю и занимался с ней сексом. Школьница сама призналась в нескольких таких случаях.

Александру грозит наказание не только за контакт с девочкой, но и за вымогательство, а также вовлечение несовершеннолетних в преступление и распитие алкоголя.