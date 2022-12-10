"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 декабря, 17:22

"Будет сиять, как бриллиант": Россиянка появится на конкурсе "Мисс Вселенная – 2022" в пятикилограммовом платье

На конкурсе "Мисс Вселенная – 2022" россиянка Линникова появится в платье весом 5 кг

<p>Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn</p>

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn

В Новом Орлеане (США) 14 января стартует конкурс "Мисс Вселенная – 2022". В нём будет участвовать победительница "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова, которую часто сравнивают с самой известной русской супермоделью Натальей Водяновой, называя её "улучшенной копией", сообщает сайт kp.ru. Сейчас 22-летняя красавица прибыла в Казахстан, чтобы оформить визу в Штаты.

Линникова поделилась, что для предстоящего конкурса у неё приготовлено уже два платья. Одно из них выполнено в национальном стиле эпохи Романовых, по мотивам диадемы императрицы Александры Фёдоровны Романовой. Такой наряд весит целых пять килограммов.

"Это совершенно роскошное и богатое платье, расшитое камнями Сваровски. Думаю, 1000 страз там точно найдётся. Уверена, что со сцены оно будет сиять и переливаться, как настоящий бриллиант", — поделилась модель.

Второе платье — вечернее со шлейфом. Однако больше раскрывать информацию об этом наряде девушка не стала, но подчеркнула, что оно великолепно.

Как выглядит "мисс Россия – 2022": 10 фото прекрасной Анны Линниковой из Оренбурга

Как выглядит "мисс Россия – 2022": 10 фото прекрасной Анны Линниковой из Оренбурга

По словам Линниковой, в смотре для "Мисс Вселенная – 2022" примет участие 91 девушка. Но Анна конкурировать ни с кем там не собирается. По её словам, в первую очередь она едет на конкурс, чтобы показать себя и достойно представить Россию. При этом нескольких участниц красавица всё же отметила. Речь идёт о "шикарной блондинке из Германии, очаровательных участницах из Кореи и Великобритании".

Ранее Лайф сообщал, что на конкурсе красоты "Миссис мира – 2022" Россию представляет 31-летняя Яна Трофимова. Сибирячка провела часть жизни в Новокузнецке, сейчас с мужем и двумя дочерьми живёт в Москве.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров