"Будет сиять, как бриллиант": Россиянка появится на конкурсе "Мисс Вселенная – 2022" в пятикилограммовом платье

В Новом Орлеане (США) 14 января стартует конкурс "Мисс Вселенная – 2022". В нём будет участвовать победительница "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова, которую часто сравнивают с самой известной русской супермоделью Натальей Водяновой, называя её "улучшенной копией", сообщает сайт kp.ru. Сейчас 22-летняя красавица прибыла в Казахстан, чтобы оформить визу в Штаты.

Линникова поделилась, что для предстоящего конкурса у неё приготовлено уже два платья. Одно из них выполнено в национальном стиле эпохи Романовых, по мотивам диадемы императрицы Александры Фёдоровны Романовой. Такой наряд весит целых пять килограммов.

"Это совершенно роскошное и богатое платье, расшитое камнями Сваровски. Думаю, 1000 страз там точно найдётся. Уверена, что со сцены оно будет сиять и переливаться, как настоящий бриллиант", — поделилась модель.

Второе платье — вечернее со шлейфом. Однако больше раскрывать информацию об этом наряде девушка не стала, но подчеркнула, что оно великолепно.

По словам Линниковой, в смотре для "Мисс Вселенная – 2022" примет участие 91 девушка. Но Анна конкурировать ни с кем там не собирается. По её словам, в первую очередь она едет на конкурс, чтобы показать себя и достойно представить Россию. При этом нескольких участниц красавица всё же отметила. Речь идёт о "шикарной блондинке из Германии, очаровательных участницах из Кореи и Великобритании".