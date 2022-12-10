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10 декабря, 17:06

В Правительстве России утвердили правила для единовременных выплат контрактникам

В Правительстве России утвердили правила для единовременных выплат военнослужащим, которые проходят службу по контракту в ВС РФ. Соответствующее постановление от 9 декабря подписал премьер Михаил Мишустин, оно размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, речь идёт о правоотношениях, которые возникли с 21 сентября этого года. Для получения выплаты военный должен подать рапорт командиру воинской части, начальнику организации Вооружённых сил Российской Федерации.

"Командир воинской части организует подготовку и издание приказа об осуществлении единовременной денежной выплаты военнослужащему в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления рапорта военнослужащего на её выплату", — сказано в постановлении.

В тексте также говорится, что выплата осуществляется финансовыми органами Минобороны, в которых бойцы обеспечиваются деньгами. Причём это происходит не позже десяти рабочих дней со дня издания приказа командира воинской части.

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ТАСС / Рогулин Дмитрий

Никита Осипов

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