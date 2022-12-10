Слуцкий пригласил Бута сотрудничать с думским Комитетом по международным делам
Леонид Слуцкий встретился с Виктором Бутом. Обложка © Telegram / СЛУЦКИЙ
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пригласил вернувшегося в Россию из американской тюрьмы Виктора Бута к сотрудничеству с думским Комитетом по международным делам. Об этом депутат заявил в телеграм-канале.
"Наконец пожал руку Виктору Буту. <...> Пригласил его к широкому сотрудничеству. Комитет Госдумы по международным делам уже второй созыв в рамках отдельного досье занимается вопросами помощи российским гражданам, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию за рубежом", — написал Слуцкий, добавив, что опыт освобождения Бута будет полезен.
По мнению лидера ЛДПР, возвращение на родину после практически 15 лет незаконного заключения является большой победой. Слуцкий добавил, что Бут отлично держится после испытаний, через которые ему пришлось пройти. Причём первое, о чём спросил вернувшийся в Россию, — помощь Донбассу.
Напомним, 8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с американкой по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.