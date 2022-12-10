Слуцкий пригласил Бута сотрудничать с думским Комитетом по международным делам

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пригласил вернувшегося в Россию из американской тюрьмы Виктора Бута к сотрудничеству с думским Комитетом по международным делам. Об этом депутат заявил в телеграм-канале.

"Наконец пожал руку Виктору Буту. <...> Пригласил его к широкому сотрудничеству. Комитет Госдумы по международным делам уже второй созыв в рамках отдельного досье занимается вопросами помощи российским гражданам, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию за рубежом", — написал Слуцкий, добавив, что опыт освобождения Бута будет полезен.