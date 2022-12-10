"Брутальная месть": В Сербии объяснили задержание экс-полицейского Пантича в Косове

Задержание бывшего полицейского-серба Деяна Пантича на контрольно-пропускном пункте Яринье в Косове и Метохии — это попытка мести Приштины. Об этом сообщил руководитель канцелярии по Косову и Метохии при правительстве страны Петар Петкович.

"Речь идёт о брутальной мести и запугивании со стороны [премьера непризнанного Косова] Альбина Курти, который пытается запугать сербских полицейских без всяких оснований и доказательств, пытается приписать им деяния, к которым они не имеют отношения", — отметил он.