"Брутальная месть": В Сербии объяснили задержание экс-полицейского Пантича в Косове
В Сербии заявили, что задержание экс-полицейского Пантича в Косове — месть Приштины
Задержание бывшего полицейского-серба Деяна Пантича на контрольно-пропускном пункте Яринье в Косове и Метохии — это попытка мести Приштины. Об этом сообщил руководитель канцелярии по Косову и Метохии при правительстве страны Петар Петкович.
"Речь идёт о брутальной мести и запугивании со стороны [премьера непризнанного Косова] Альбина Курти, который пытается запугать сербских полицейских без всяких оснований и доказательств, пытается приписать им деяния, к которым они не имеют отношения", — отметил он.
Петкович добавил, что таким образом Курти пытается нагнать страх на всех граждан Сербии, которые не желают терпеть "террор и нарушение соглашений". По мнению главы канцелярии, этим премьер непризнанного Косова хочет отомстить за то, что люди покинули институты власти в республике.
Ситуация на севере Косова обострилась 31 июля текущего года из-за намерения властей непризнанной республики отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позже стороны провели встречу в Брюсселе, которая закончилась ничем. Но в конце ноября договорённости были найдены, о чём сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. А 8 декабря около 200 спецназовцев на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии и заблокировали дороги города Косовска-Митровица. Как писали СМИ, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом "перешёл к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии". После задержания экс-полицейского Деяна Пантича на КПП Яринье начались акции протеста, сербы стали сооружать баррикады.
ТАСС / ЕРА / DJORDJE SAVIC