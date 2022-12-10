Полиция Косова ограничила въезд в регион через КПП Яринье
Полицейские непризнанного Косова ограничили въезд в сербский регион через контрольно-пропускной пункт Яринье. Об этом сообщает агентство Танјуг.
"Косовская полиция на КПП Яринье препятствует въезду транспортных средств и пешеходов", — сказано в публикации СМИ.
Напомним, 8 декабря около 200 спецназовцев на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии и заблокировали дороги города Косовска-Митровица. Как писали СМИ, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом "перешёл к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии". После задержания экс-полицейского Деяна Пантича на КПП Яринье начались акции протеста, сербы стали сооружать баррикады. На место прибыли патрули миссии ЕС.
ТАСС / АР / Visar Kryeziu