"Посмели лгать России": Вучича шокировало признание Меркель о Минских соглашениях

Неожиданное заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях — исторический момент. Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации. По его мнению, слова немецкого политика полностью меняют отношение к происходящему с 2014 года на Украине.

"Мы все присутствовали при исторически важном заявлении [экс-канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, я удивлён. <…> Для меня эта идея практически невероятна, но она подтверждена тем, что сказал [экс-президент Украины] Пётр Порошенко: что они никогда не собирались исполнять Минские соглашения. Это представляет ситуацию в абсолютно новом свете", — заявил Вучич.

Обращаясь к нации, он также добавил, что новый контекст происходящего серьёзно влияет на позицию Сербии по Косову. Вучич признался, что слова Меркель стали для него "чётким сигналом, кому нельзя верить".