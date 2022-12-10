"Посмели лгать России": Вучича шокировало признание Меркель о Минских соглашениях
Вучич: Слова Меркель о Минских соглашениях представляют ситуацию в другом свете
Неожиданное заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях — исторический момент. Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации. По его мнению, слова немецкого политика полностью меняют отношение к происходящему с 2014 года на Украине.
"Мы все присутствовали при исторически важном заявлении [экс-канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, я удивлён. <…> Для меня эта идея практически невероятна, но она подтверждена тем, что сказал [экс-президент Украины] Пётр Порошенко: что они никогда не собирались исполнять Минские соглашения. Это представляет ситуацию в абсолютно новом свете", — заявил Вучич.
Обращаясь к нации, он также добавил, что новый контекст происходящего серьёзно влияет на позицию Сербии по Косову. Вучич признался, что слова Меркель стали для него "чётким сигналом, кому нельзя верить".
"Здесь встаёт вопрос, сколько мы, такие маленькие, сможем выстоять, если они посмели так играть с кем-то, кто намного мощнее нас, обманывать и лгать Российской Федерации", — сказал Вучич.
Ранее Лайф писал о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время" для накопления сил. По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC