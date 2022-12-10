Приехала на такси: Обнародовано фото матери-кукушки, бросившей ребёнка в подъезде
Прокуратура: Бросившая ребёнка в подъезде мать приехала туда на такси
Мать несёт новорождённую девочку, чтобы бросить её в подъезде. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Ребёнка, которого в Москве подбросили на лестничную клетку, привезла женщина на такси, сообщает столичная прокуратура. Об этом стало известно благодаря записи с камеры видеонаблюдения. На кадрах чётко видно, что женщина вышла с ребёнком из такси, зашла в подъезд, где оставила новорождённую, а затем ретировалась с места преступления.
"Предварительно, женщина приехала к дому на такси, зашла в подъезд с ребёнком, оставила новорождённую там, после чего покинула место совершения преступления", — отметили в надзорном ведомстве.
Мать-кукушку ещё ищут. Материалы по происшествию переданы в Следственный комитет, где теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка".
Напомним, что сегодня вечером на юге Москвы была найдена новорождённая девочка в свёртке на лестничной клетке. Обнаружили её жильцы в подъезде дома на улице Паромной. Ребёнок примерно семи дней от роду.