Приехала на такси: Обнародовано фото матери-кукушки, бросившей ребёнка в подъезде

Ребёнка, которого в Москве подбросили на лестничную клетку, привезла женщина на такси, сообщает столичная прокуратура. Об этом стало известно благодаря записи с камеры видеонаблюдения. На кадрах чётко видно, что женщина вышла с ребёнком из такси, зашла в подъезд, где оставила новорождённую, а затем ретировалась с места преступления.

"Предварительно, женщина приехала к дому на такси, зашла в подъезд с ребёнком, оставила новорождённую там, после чего покинула место совершения преступления", — отметили в надзорном ведомстве.

Мать-кукушку ещё ищут. Материалы по происшествию переданы в Следственный комитет, где теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка".