В Москве из-за снега и гололёда объявлено экстренное предупреждение

В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи со снегом, гололёдом и снежными заносами в ночь на воскресенье. Об этом предупредили на сайте городского главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря местами в Москве сохраняются осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололёд, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", — сказано в сообщении.