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10 декабря, 20:49

В Москве из-за снега и гололёда объявлено экстренное предупреждение

В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи со снегом, гололёдом и снежными заносами в ночь на воскресенье. Об этом предупредили на сайте городского главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря местами в Москве сохраняются осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололёд, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада. Круглосуточно будут дежурить аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, состояние дорог города непрерывно мониторят городские службы.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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