Определились все полуфиналисты ЧМ по футболу в Катаре
Франция обыграла Англию на ЧМ в Катаре и стала последним полуфиналистом
Сборная Франции обыграла команду Англии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча, которая прошла на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре. завершилась со счетом 2:1.
От французов мячи забили Орельен Тчуамени (17-я минута) и Оливье Жиру (78). От команды Англии отличился только Гарри Кейн на 54-й минуте с пенальти.
Таким образом, определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу в Катаре. Теперь сборной Франции предстоит встреча с командой Марокко 14 декабря. А Аргентина сыграет с Хорватией 13 декабря.
Как рассказывал Лайф, накануне сборная Марокко сенсационного обыграла национальную команду Португалии со счётом 1:0 и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе.
Twitter / FIFAWorldCup