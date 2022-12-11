Определились все полуфиналисты ЧМ по футболу в Катаре

Сборная Франции обыграла команду Англии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча, которая прошла на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре. завершилась со счетом 2:1.

От французов мячи забили Орельен Тчуамени (17-я минута) и Оливье Жиру (78). От команды Англии отличился только Гарри Кейн на 54-й минуте с пенальти.

Таким образом, определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу в Катаре. Теперь сборной Франции предстоит встреча с командой Марокко 14 декабря. А Аргентина сыграет с Хорватией 13 декабря.