Врач предложила укреплять иммунитет согревающим напитком

Чтобы согреть организм в морозы, повысить иммунитет и легче переносить стресс от столкновения с ненастной погодой, можно использовать тонизирующий напиток. Как его приготовить, рассказала терапевт Людмила Александрова.

В интервью "Вечерней Москве" она посоветовала добавлять в чёрный чай имбирь, несколько звёздочек бадьяна и розмарин. Врач пояснила, что такой напиток насыщен полезными ферментами и обладает целительными свойствами.

Терапевт призвала не забывать зимой о жирных и мясных блюдах. Также, чтобы организм лучше адаптировался к холодам, не помешает проходить холодотерапию (или криотерапию), принимать контрастный душ.