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11 декабря, 03:58

Врач предложила укреплять иммунитет согревающим напитком

Терапевт Александрова посоветовала укреплять иммунитет чаем с травами

Чтобы согреть организм в морозы, повысить иммунитет и легче переносить стресс от столкновения с ненастной погодой, можно использовать тонизирующий напиток. Как его приготовить, рассказала терапевт Людмила Александрова.

В интервью "Вечерней Москве" она посоветовала добавлять в чёрный чай имбирь, несколько звёздочек бадьяна и розмарин. Врач пояснила, что такой напиток насыщен полезными ферментами и обладает целительными свойствами.

Терапевт призвала не забывать зимой о жирных и мясных блюдах. Также, чтобы организм лучше адаптировался к холодам, не помешает проходить холодотерапию (или криотерапию), принимать контрастный душ.

Топ-7 уютных осенних напитков, которые поднимут настроение и укрепят иммунитет

Топ-7 уютных осенних напитков, которые поднимут настроение и укрепят иммунитет

Ранее нутрициолог поделилась с Лайфом проверенными рецептами коктейлей: эти напитки обладают интересным вкусом и хорошо согревают в холодную погоду, при этом содержание алкоголя в них минимальное.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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