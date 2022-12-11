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11 декабря, 04:50

На Сахалине сняли эпичное видео с пёстрым "лежбищем" сотен рыбаков

На Сахалине с квадрокоптера сняли видео с сотнями рыбаков на озере Буссе

В Сахалинской области сотни рыбаков вышли на озеро Буссе, взяв с собой палатки разных цветов. Огромную территорию, которую заняли любители рыбалки, сняли на видео с высоты птичьего полёта.

Зрелище получилось захватывающим: множество разноцветных точек на огромной льдине. При приближении квадрокоптера к рыбакам зрителю становятся заметны детали, в том числе количество рыбы, которую ловят местные жители и горкой складывают рядом со своими лунками. В некоторых рыбацких группах пишут, что улов может составлять от 200 до 400 корюшек на человека.

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Впрочем, в Сахалинской области рыбу любят ловить не только люди, но и животные. Так, Лайф писал, что в этой же местности дикая лиса пристала к рыбачкам, чтобы те покормили её. Женщины предположили, что Патрикеевна решила наесться на всю зиму.

Обложка ©

YouTube / 3D SAKH

Анатолий Симоненко

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