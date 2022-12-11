Глава НАСА назвал сотрудничество с Россией на МКС "очень профессиональным"

Ситуация на Украине "изменила всё на земле", но сотрудничество США и России на Международной космической станции остаётся на высоком профессиональном уровне. Об этом заявил глава НАСА Билл Нельсон.

"Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное", — сказал он в интервью японской газете "Никкэй".

Прокомментировал он и отношения США с Китаем в космосе. Нельсон выразил уверенность, что Штаты выиграют гонку с КНР по освоению пространства.

"Есть очень-очень мало стран, которые не хотят быть нашими партнёрами. Китай — одна из них. Китай всегда был очень скрытным", — посетовал глава американского агентства.

Он добавил, что если лунная программа США на первых этапах окажется успешной, то астронавты смогут вновь посетить спутник Земли в 2025 или 2026 году.