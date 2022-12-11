Приговор похитителю оборудования из "самолёта Судного дня" вступил в силу

Приговор жителю Таганрога Жоре Хочунцу за кражу оборудования с "самолёта Судного дня" Ил-80 вступил в силу. Об этом сообщила адвокат осуждённого Ольга Бояркина в беседе с ТАСС.

"Приговор был оставлен без изменения", — сказала она.