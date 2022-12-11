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11 декабря, 05:20

Приговор похитителю оборудования из "самолёта Судного дня" вступил в силу

Приговор жителю Таганрога Жоре Хочунцу за кражу оборудования с "самолёта Судного дня" Ил-80 вступил в силу. Об этом сообщила адвокат осуждённого Ольга Бояркина в беседе с ТАСС.

"Приговор был оставлен без изменения", — сказала она.

Таким образом, апелляционная инстанция Таганрогского суда отклонила жалобу Жоры Хачунца, приговорённого к четырём годам колонии строгого режима и выплате в качестве возмещения ущерба на 2,7 миллиона рублей.

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Лайф рассказывал, что в начале декабря 2020 года стало известно о пропаже деталей с одного из четырёх в России "самолётов Судного дня". Пропажу заметил начальник службы безопасности аэродрома Таганрог-Южный, где борт находился на ремонте. Позже по подозрению в совершении преступления был арестован местный житель Жора Хачунц. 28 июля этого года Таганрогский городской суд приговорил его к четырём годам колонии строгого режима и выплате Министерству обороны РФ в качестве возмещения ущерба 2,7 миллиона рублей. Однако похититель обжаловал приговор.

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news.myseldon.com

Светлана Оперук

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