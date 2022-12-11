Медведев: Москва наращивает мощные средства поражения для борьбы с союзниками Украины

Враг России окопался в ряде присягнувших Украине стран, поэтому Москва наращивает производство наиболее мощных средств поражения на новых принципах. Такое заявление в телеграм-канале сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест", — написал он.

В этой связи, продолжил Медведев, Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения, включая те, что основаны на новых принципах. Таким образом политик ответил на слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телевизионного агентства НТА о том, что Киев не будет никого спрашивать по поводу того, как поражать врага, размещённого "начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком".