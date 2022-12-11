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11 декабря, 05:53

Сына командующего ОУН-УПА Шухевича похоронили во Львове

Сына командующего ОУН-УПА* Романа Шухевича, который был признан героем на Украине, Юрия Шухевича похоронили во Львове. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

"Сегодня Украина попрощалась со своим героем Юрием Шухевичем", — отметил Садовой.

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Напомним, о смерти Юрия Шухевича стало известно 22 ноября. Последние месяцы он проходил лечение в Германии, где и скончался. В 2006 году ему присвоили звание Героя Украины, но популярность Шухевича существенно возросла именно после 2014 года: помимо приглашения в парламент его регулярно звали на телешоу и встречи с ультранационалистической молодёжью.

*Запрещённые в России экстремистские организации.

Обложка ©

t.me / Андрiй Садовiй

Артур Белкин

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