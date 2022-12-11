Психолог рассказал, когда дети перестают верить в Деда Мороза

Дед Мороз — помощник в воспитании детей, поэтому не стоит навязывать детям мысль о том, что он ненастоящий. В дальнейшем же ребёнок сам перестанет верить в него, объяснила заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа, доктор психологических наук, профессор Любовь Григорович в беседе с РИА "Новости".

"Дед Мороз может быть помощником в воспитании детей. Главное — не навязывать фигуру Деда Мороза и не навязывать мысль о том, что он не реальность, а плод нашей фантазии", — сказала она.

По словам психолога, большинство детей начинают и перестают верить в Деда Мороза самостоятельно, но при этом они только уточняют у родителей, правда ли это. Традиционно ребятишки безболезненно расстаются с бородатым волшебником, прощаясь с детским садом и переходя в школу.

Григорович также объяснила, что большинство людей считает Деда Мороза положительным персонажем, связанным не только с детством, но и с ожиданием чуда и подарков. Это также и культурный феномен, символ обновления, праздника, возможность заслужить новогодние презенты.