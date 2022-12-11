Россиянам рассказали, на что следует обращать внимание при покупке искусственной ели

При покупке искусственной ели в первую очередь нужно обратить внимание на материал, из которого она сделана. Лучшим считается полиэтилен, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT.

По его словам, полиэтилен является самым безопасным видом пластика, а ещё он не так сильно пахнет, как другие материалы. При его производстве, продолжил эксперт, не используется большое количество отвердителей, то есть канцерогенов. А иголки у такой ели будут мягкими и гнущимися. Если же они жёсткие, то, вероятно, были использованы другие виды полимеров, содержащие канцерогены, которые будут накапливать концентрацию вредных веществ и выделяться в комнате. Но иногда производители комбинируют дешёвый полимер с дорогим полиэтиленом, в результате чего снижается цена, но и качество ели становится хуже. А ещё Шапкин посоветовал при выборе новогодней красавицы не игнорировать запах.

"Потому что придётся с этим запахом жить как минимум месяц. Искусственную ёлку мы покупаем не так часто, может быть, раз в десять лет, поэтому можно не очень на этом экономить и купить ёлку из более дорогих материалов", — объяснил он.