Как украсить ёлку по фэншуй, чтобы превратить новогоднее дерево в магнит добра и денег

Одно из самых приятных событий зимы, несомненно, установка новогоднего дерева дома. Процесс, позволяющий проникнуться особым настроением предстоящих праздничных дней. А знаете ли вы, что из ёлки можно сделать не только красивое украшение, но и самый настоящий магнит для денег и удачи? Если украсить и расположить символ новогодней ночи особым образом, то есть по правилам фэншуй, новый, 2023 год Чёрного Кролика будет наполнен светом и добром. Рассказываем, как правильно украсить ёлку, чтобы в дом рекой текли богатство и всё хорошее.

Как украсить дом перед Новым годом по фэншуй?

Не только украшения на ёлку, но и декор во всю квартиру стоит подбирать в особых цветах. Фото © Shutterstock

Одно из важных правил украшения дома перед Новым годом по фэншуй — пространство должно быть чистым. То есть предварительно нужно провести генеральную уборку. По китайским традициям перед установкой новогоднего дерева первым делом следует избавиться от всего негатива, который может испортить наступающий год. Желательно не только пропылесосить и помыть пол, санузел, прибраться на кухне, но ещё протереть окна и зеркала. Особое внимание не забудьте уделить углам, где застаивается плохая энергетика.

Второй важный пункт — особая цветовая гамма. Не будем забывать, что Кролик из 2023 года у нас Чёрный Водяной. Поэтому украсить квартиру перед праздником следует в особых цветах. Лучше выбирать голубые или синие оттенки, символизирующие водную стихию, белые с переливами или вкраплением серебра и золота, а также чёрные.

Как украсить новогоднюю ёлку по фэншуй?

На новогоднее деревце поместите украшения в виде милых кроликов, чтобы привлечь богатство и удачу в 2023 году. Фото © Shutterstock

Присматривая в квартиру или дом новогоднее дерево, первым делом обратите внимание на его крону — нужно найти треугольную. По китайской мифологии этот символ приписывают к элементам Огня. То есть к стихии, которая отвечает за материализацию мыслей человека и воплощение его желаний. Между живой и искусственной ёлкой выберите первую. Символ наступающего года — Кролик/Кот — любит естественность, поэтому обязательно забежит к вам на торжество полюбоваться зелёной красавицей.

Итак, вы провели уборку и декорировали жилище. Теперь самое время нарядить новогоднее дерево. Украшения на ёлке должны быть в правильной цветовой гамме. Присмотритесь к насыщенно-синим, нежно-голубым, золотым, серебряным, белым и прозрачным игрушкам. Ими вы точно сможете задобрить символ 2023 года. На деревце посадите и украшения в виде милых кроликов. Разместив такой талисман, вы увеличите шансы на привлечение в дом удачи, добра и богатства. А чтобы активировать финансовые потоки и направить их в ваш кошелёк, обязательно повесьте на ель гирлянды из бусин и монетки, завёрнутые в фольгу, — они олицетворяют материальный достаток и процветание. И не забудьте несколько стеклянных рыбок, лучше всего карпов, которые считаются древним символом богатства.

Куда по фэншуй поставить новогоднюю ель?

В зависимости от ваших желаний фэншуй подскажет, в каком месте квартиры лучше всего поставить ёлку. Фото © Shutterstock