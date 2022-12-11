Во Флориде благодаря урагану нашли обломки корабля XIX века
Учёные и археологи в американском штате Флорида обнаружили обломки, предположительно, торгового судна XIX века, которые стали видны после серии ураганов. Об этом пишет The New York Times.
Находка была сделана в городе Дейтона-Бич. После череды ураганов местные жители на пляже обратили внимание на большой объект из дерева и металла, который торчал из песка. Была масса предположений о том, что это. Однако после раскопок исследователи с уверенностью отметили, что речь идёт о корабле.
"Это, несомненно, корабль", — отметил морской археолог Чак Мейде.
По версии специалистов, находка может быть частью торгового судна XIX века, однако более точные данные им ещё предстоит выяснить.
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ТАСС / AP / John Raoux