Во Флориде благодаря урагану нашли обломки корабля XIX века

Учёные и археологи в американском штате Флорида обнаружили обломки, предположительно, торгового судна XIX века, которые стали видны после серии ураганов. Об этом пишет The New York Times.

Находка была сделана в городе Дейтона-Бич. После череды ураганов местные жители на пляже обратили внимание на большой объект из дерева и металла, который торчал из песка. Была масса предположений о том, что это. Однако после раскопок исследователи с уверенностью отметили, что речь идёт о корабле.

"Это, несомненно, корабль", — отметил морской археолог Чак Мейде.

По версии специалистов, находка может быть частью торгового судна XIX века, однако более точные данные им ещё предстоит выяснить.