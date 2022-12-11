Москвичей предупредили о тропическом дожде в начале недели

В Москве в понедельник, 12 декабря, ожидается тропический дождь, прольётся до 33 миллиметров осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".

"В понедельник при температуре от нуля до плюс пяти градусов в разгар декабря москвичей ждёт настоящий тропический дождь: на столицу прольётся небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков — от 23 до 33 миллиметров интенсивного обложного дождя", — сказал он.

По словам синоптика, это составляет до 40–60% всей месячной нормы декабря, из-за чего снежный покров "сдуется" почти в три раза. В результате в этот день установится абсолютный суточный рекорд остатков за всю метеоисторию последнего месяца года в Москве. Как подчеркнул Тишковец, прошлый максимум был отмечен в 1981 году, когда выпало 23 миллиметра.