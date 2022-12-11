"Больше не увидим этих денег": Немцы возмутились планами ЕС выделить Украине 18 миллиардов евро

Решение Евросоюза направить Киеву 18 миллиардов евро не понравилось читателям немецкой газеты Die Welt. Пользователи раскритиковали этот план, который также не приняла Венгрия.

ЕС планирует выделить деньги не из общего бюджета, а из финансов стран–участниц. Читатели издания считают, что их налоги тратят на коррумпированную страну, которой даже нет в Евросоюзе.

"Что ж, тогда мне любопытно посмотреть, на каких карибских счетах правителей окажутся эти деньги", — написал один из пользователей.

"Мы все знаем, что никогда больше не увидим этих денег, Венгрия очень благоразумно к этому относится. Украина не в ЕС и не в НАТО, были ли ещё страны, куда мы отдали 18 миллиардов? Какая повестка стоит за этим?" — отметил другой.

"Ах да, вы принимаете решение единогласно, и, если голосование идёт не так, как хотелось бы, вы быстро меняете правила. Как это знакомо. И откуда эти 18 миллиардов евро? Опять от крупнейшего донора в ЕС — Германии?" — возмутился читатель.

"Невероятно, что эта группа игроков-любителей может так легко решить, что 18 миллиардов из ЕС будут выделены для такого неблагополучного государства", — указал комментатор.