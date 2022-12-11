Посол ЮАР в РФ обвинил Берлин в двойных стандартах из-за призывов возобновить добычу угля
Призывы Германии в адрес ЮАР возобновить добычу угля для экспорта в другие страны отражают двойные стандарты Берлина, заявил РИА "Новости" посол Южно-Африканской Республики в РФ Мзувукиле Макетука.
"Они приехали в ЮАР для обсуждения вопросов энергоперехода. При этом они сами нарастили импорт угля из ЮАР в огромных размерах. Противоречие заключается в том, что ЮАР практически приостановила добычу и использование угля для собственных нужд, а теперь продаёт его в Германию", — заявил Макетука.
По его словам, в ЮАР также нуждаются в энергоресурсах, но несмотря на это, закрыли большую часть своих шахт, а запасов угля в стране хватит на 200 лет. Тем не менее страны ЕС требуют от Республики возобновить работу ранее замороженных шахт.
Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Королевство будет делать всё для того, чтобы не допустить распространения российского влияния в Африке, Азии и Латинской Америке.