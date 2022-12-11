"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 декабря, 07:52

Посол ЮАР в РФ обвинил Берлин в двойных стандартах из-за призывов возобновить добычу угля

Призывы Германии в адрес ЮАР возобновить добычу угля для экспорта в другие страны отражают двойные стандарты Берлина, заявил РИА "Новости" посол Южно-Африканской Республики в РФ Мзувукиле Макетука.

"Они приехали в ЮАР для обсуждения вопросов энергоперехода. При этом они сами нарастили импорт угля из ЮАР в огромных размерах. Противоречие заключается в том, что ЮАР практически приостановила добычу и использование угля для собственных нужд, а теперь продаёт его в Германию", — заявил Макетука.

По его словам, в ЮАР также нуждаются в энергоресурсах, но несмотря на это, закрыли большую часть своих шахт, а запасов угля в стране хватит на 200 лет. Тем не менее страны ЕС требуют от Республики возобновить работу ранее замороженных шахт.

В ЮАР выразили восхищение быстрому восстановлению Крымского моста после теракта

В ЮАР выразили восхищение быстрому восстановлению Крымского моста после теракта

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Королевство будет делать всё для того, чтобы не допустить распространения российского влияния в Африке, Азии и Латинской Америке.

Обложка ©

mos.ru

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров