Посол ЮАР в РФ обвинил Берлин в двойных стандартах из-за призывов возобновить добычу угля

Призывы Германии в адрес ЮАР возобновить добычу угля для экспорта в другие страны отражают двойные стандарты Берлина, заявил РИА "Новости" посол Южно-Африканской Республики в РФ Мзувукиле Макетука.

"Они приехали в ЮАР для обсуждения вопросов энергоперехода. При этом они сами нарастили импорт угля из ЮАР в огромных размерах. Противоречие заключается в том, что ЮАР практически приостановила добычу и использование угля для собственных нужд, а теперь продаёт его в Германию", — заявил Макетука.

По его словам, в ЮАР также нуждаются в энергоресурсах, но несмотря на это, закрыли большую часть своих шахт, а запасов угля в стране хватит на 200 лет. Тем не менее страны ЕС требуют от Республики возобновить работу ранее замороженных шахт.