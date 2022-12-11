Гоблин Пучков — о Пугачёвой: С разбегу ушат помоев на всю страну выплеснула

Слава и народная любовь к певице Алле Пугачёвой проходят, ведь всему рано или поздно наступает конец, то, что она прекрасно пела, никак не оправдывает её недавних заявлений. Таким мнением поделился переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков.

"Да, она всё равно звезда. Восторг публики вполне заслужен. Отличные песни, прекрасно пела. Но всё это как-то заканчивается рано или поздно. У всего есть начало, у всего есть конец. <...> Этот народ тебя любил, в общем-то. Они поэтому на концерты ходили. А ты вдруг берёшь — и с разбега ушат помоев на всю страну выплеснула. "Рабы", какие-то "лакеи". Я уж не помню дословно", — заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Гоблин Пучков также вспомнил анекдот про пьяного шотландца, который жаловался, что его помнят не по добрым делам, а из-за одной неприличной выходки. По его словам, теперь о певице будут помнить именно неприятные слова, несмотря на всё её творчество, ведь "так и проходит слава мирская".

Он подчеркнул, что сейчас слышны "бессмысленные вопли" о том, что Пугачёва "кормила всю страну", однако не стоит забывать, кто построил стадион, на котором выступала певица, кто её туда пустил и сколько она заплатила за аренду площадки.

"Вот у нас концертный зал арендовать — 20 тысяч долларов за вечер надо заплатить. Ты публику соберёшь — это вложения, деньги туда, деньги сюда. Ты-то чего? Тебя там советская власть на всём готовом водила, возила и позволяла зарабатывать деньги. Может, хотя бы крупицу какую-то благодарности? Нет, это вот беспардонные свиньи. Стыдно слушать", — добавил публицист.