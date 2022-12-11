Здание проектного института в Донецке повреждено в результате обстрелов ВСУ

В результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждение получило здание проектного института "Донгипрошахт" в Ворошиловском районе. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания института "Донгипрошахт", — отметил градоначальник.

Кроме того, попадания были зафиксированы возле Преображенского собора в центре города. Также повреждения в результате обстрелов получил целый ряд жилых зданий и объектов инфраструктуры, в числе которых и лечебные корпуса Донецкого клинического территориального медицинского объединения.