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11 декабря, 08:43

Здание проектного института в Донецке повреждено в результате обстрелов ВСУ

В результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждение получило здание проектного института "Донгипрошахт" в Ворошиловском районе. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания института "Донгипрошахт", — отметил градоначальник.

Кроме того, попадания были зафиксированы возле Преображенского собора в центре города. Также повреждения в результате обстрелов получил целый ряд жилых зданий и объектов инфраструктуры, в числе которых и лечебные корпуса Донецкого клинического территориального медицинского объединения.

Число пострадавших при ударе ВСУ по Мелитополю выросло до десяти

Число пострадавших при ударе ВСУ по Мелитополю выросло до десяти

Ранее Лайф сообщал, что при ударе ВСУ по базе отдыха в Мелитополе погибли два человека. После атаки пожарные приступили к ликвидации возгорания и спасению людей из-под завалов.

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shukach.com / Aleksis

Артур Белкин

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