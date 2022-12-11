Психиатр объяснил, почему люди дают имена машинам и смартфонам

Человек даёт имена неодушевлённым предметам, с которыми часто контактирует, чтобы выстроить для себя комфортную среду. Об этом рассказал врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин. Таким образом мы пытаемся адаптироваться к окружающей действительности. При этом эксперт подчеркнул, что привычка "обзывать" вещи — показатель инфантильного отношения.

"Дети относятся к игрушкам как к живым существам: дают им имена, разговаривают с ними. По всей видимости, этот способ детской адаптации к окружающей среде переносится во взрослую жизнь, когда человек даёт имена машине, телефону, другим приборам, начинает с этой техникой "дружить", выстраивает с ней некую эмоциональную связь", — сказал он в беседе с радио Sputnik.

Со временем человек начинает воспринимать неодушевлённый предмет как живое существо. К примеру, если машина исправно работает, то он думает, что она его любит, а если нет — обиделась. По словам психиатра, в этом нет ничего плохого, если такое отношение не переходит границы. Например, когда человек решает жениться на кофеварке.

"Если нет такого перекоса, то ничего страшного. Если человек начинает вкладывать в эти отношения больше, чем они того заслуживают, — это уже проблема, и человеку стоит критически посмотреть на ситуацию и осознать, что ему нужна помощь", — добавил Фомин.

По его словам, со временем такое отношение к предметам будет нарастать из-за развития технологий и появления роботизированной техники.