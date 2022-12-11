Правительство РФ выделило более 360 млн рублей на ежемесячные выплаты семьям с детьми

Правительство России выделило более 362,5 миллиона рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с тремя детьми и более. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Размер выплаты такого пособия будет равен региональному детскому прожиточному минимуму. Так, российские многодетные малообеспеченные семьи в среднем могут рассчитывать на выплату в размере 14,5 тысячи рублей. Соответствующее пособие будет предоставляться после рождения третьего или последующего ребёнка и выплачиваться до тех пор, пока ему не исполнится три года.