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11 декабря, 09:22

Макрон прилетит в Катар на матч сборной Франции в полуфинале ЧМ по футболу

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре с участием сборной своей страны, которая встретится с Марокко. Об этом в эфире радио France Info заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

"Детали поездки ещё прорабатываются, но он (Макрон — Прим. Лайфа) взял на себя это обязательство и он его сдержит с радостью", — отметила глава ведомства.

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Напомним, сборная Франции, благодаря голам Орельена Тчуамени и Оливье Жиру, обыграла сборную Англии и пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу, где сыграет с главной сенсацией турнира — командой Марокко.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Артур Белкин

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