Макрон прилетит в Катар на матч сборной Франции в полуфинале ЧМ по футболу

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре с участием сборной своей страны, которая встретится с Марокко. Об этом в эфире радио France Info заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

"Детали поездки ещё прорабатываются, но он (Макрон — Прим. Лайфа) взял на себя это обязательство и он его сдержит с радостью", — отметила глава ведомства.