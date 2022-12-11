Макрон прилетит в Катар на матч сборной Франции в полуфинале ЧМ по футболу
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре с участием сборной своей страны, которая встретится с Марокко. Об этом в эфире радио France Info заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.
"Детали поездки ещё прорабатываются, но он (Макрон — Прим. Лайфа) взял на себя это обязательство и он его сдержит с радостью", — отметила глава ведомства.
Напомним, сборная Франции, благодаря голам Орельена Тчуамени и Оливье Жиру, обыграла сборную Англии и пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу, где сыграет с главной сенсацией турнира — командой Марокко.
ТАСС / Михаил Терещенко