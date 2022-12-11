В США не позволили дипломатам РФ возложить цветы к могилам лётчиков СССР на Аляске

Власти США не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военных и гражданских на военно-мемориальном кладбище Форт Ричардсон в окрестностях Анкориджа в штате Аляска. Об этом сообщила заведующая консульским отделом Посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова в беседе с ТАСС.

"К сожалению, местные американские власти без объяснения причин не разрешили дипломатам посольства посетить национальное кладбище Форт Ричардсон и преклонить колено перед могилами советских лётчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942–1945 годах", — сказала она.

Изначально церемонию планировалось провести 10 декабря ввиду краткосрочной служебной командировки дипведомства РФ в США. Шумова добавила, что американские власти проигнорировали дипломатическую ноту Посольства РФ. По её словам, отдельное разрешение требуется в связи с тем, что захоронения находятся на территории действующей военной базы. Причём ранее соответствующий пропуск предоставлялся журналистам и дипломатам РФ.

Тем не менее, подчеркнула Шумова, российское посольство чтит память отдавших свою жизнь за Родину соотечественников и павших американцев, которые сражались в годы Второй мировой войны в рядах антигитлеровской коалиции. Так, дипломаты РФ возложили цветы к памятнику ветеранам войн — уроженцам штата Аляска из США.

На военно-мемориальном кладбище Форт Ричардсон похоронено девять советских лётчиков, двое других военнослужащих и, предположительно, двое гражданских лиц.