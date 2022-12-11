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11 декабря, 09:37

Названы продукты, которые нельзя есть на ужин

Диетолог Гридина назвала соленья, мандарины и хлеб самыми вредными продуктами для ужина

Вредными продуктами для ужина считаются соленья, копченья, маринады, а также фастфуд и жареное мясо. Об этом в беседе с "Газетой.ru" предупредила врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

"Соленья, копченья и маринады сильно задерживают воду в организме. Это приводит к отёкам, от которых может быть трудно избавиться. Также эти продукты раздражают слизистую желудка", — пояснила специалист.

Жареное мясо или фастфуд, по словам врача, лучше употреблять днём, поскольку для их переработки организму необходимо большое количество ресурсов, что может привести к вздутиям, болям и нарушению сна. Также Гридина рекомендовала не налегать на белый хлеб за ужином. Его чрезмерное употребление чревато гипертонией и повышением инсулина в крови.

Для идеального вечернего приёма пищи, указала диетолог, подойдут следующие блюда: гречка, бурый рис, булгур, нежирные сорта мяса или рыбы. Также полезны помидоры, огурцы, капуста, брокколи и другие овощи, содержащие углеводы. Кроме того, на ужин можно отведать нежирную молочную продукцию, резюмировала специалист.

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Ранее Лайф писал, что мандарины лучше не употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и аллергии. При этом сам по себе этот фрукт очень полезен, так как содержит витамин С и нарингин, заметила диетолог Елена Соломатина.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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