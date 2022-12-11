Бесшумный режим: Какие звуки исчезают первыми, когда теряешь слух

Каждый второй человек, потерявший слух, отдал бы что угодно, чтобы его вернуть, говорится в исследовании британской компании Specsavers. В нём приняли участие те, кто страдает этим недугом более семи лет. Первыми звуками, которые опрошенные пациенты перестали слышать, стали рингтоны смартфонов и мелодии, напеваемые людьми себе под нос.

Слуховой аппарат. Фото © PxHere

Постепенно пропали фоновые разговоры в кафе и барах, а женские голоса почему-то стали чётче мужских. Одновременно куда-то делись звуки дождя и сигналы микроволновки. В конце концов весь привычный белый шум, на который мы обычно не обращаем внимания, исчез из их жизни.

Топ-10 звуков, которые исчезают при потере слуха*

Разговоры посетителей кафе и баров

Рингтоны мобильных телефонов

Напеваемые людьми песни

Тональный набор телефонного номера

Шум дождя

Сигнал о завершении разогрева в микроволновке

Шипение при открытии газированного напитка

Сигнал пешеходного светофора

Звонок стационарного телефона

Сигнал об объявлении на вокзале

Исследование также выявило и более явные признаки потери слуха. Каждый пятый респондент сообщил, что начал смотреть телевизор с некомфортной для домочадцев громкостью. Каждый третий просил собеседников говорить громче по телефону.

Фото © Flickr / Eric Chan

Чтобы снизить риск появления проблем со слухом, эксперты рекомендуют следовать простым правилам.

Никогда не слушайте музыку громче 60% от максимального уровня. Собираясь в шумное место, позаботьтесь о защите своих ушей. И регулярно давайте им отдохнуть в тишине Гордон Харрисон Отоларинголог

При появлении малейших сомнений по поводу слуха сразу же обращайтесь к лору: чем раньше вы обнаружите проблему, тем проще с ней будет справиться, отмечают в Specsavers.