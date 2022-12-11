"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 декабря, 09:00

Бесшумный режим: Какие звуки исчезают первыми, когда теряешь слух

Если вы стали реже слышать телефонные звонки и напевающих себе под нос людей, самое время записаться на приём к лор-врачу.

Каждый второй человек, потерявший слух, отдал бы что угодно, чтобы его вернуть, говорится в исследовании британской компании Specsavers. В нём приняли участие те, кто страдает этим недугом более семи лет. Первыми звуками, которые опрошенные пациенты перестали слышать, стали рингтоны смартфонов и мелодии, напеваемые людьми себе под нос.

Слуховой аппарат. Фото © PxHere

Слуховой аппарат. Фото © PxHere

Постепенно пропали фоновые разговоры в кафе и барах, а женские голоса почему-то стали чётче мужских. Одновременно куда-то делись звуки дождя и сигналы микроволновки. В конце концов весь привычный белый шум, на который мы обычно не обращаем внимания, исчез из их жизни.

Топ-10 звуков, которые исчезают при потере слуха*

  • Разговоры посетителей кафе и баров
  • Рингтоны мобильных телефонов
  • Напеваемые людьми песни
  • Тональный набор телефонного номера
  • Шум дождя
  • Сигнал о завершении разогрева в микроволновке
  • Шипение при открытии газированного напитка
  • Сигнал пешеходного светофора
  • Звонок стационарного телефона
  • Сигнал об объявлении на вокзале

Исследование также выявило и более явные признаки потери слуха. Каждый пятый респондент сообщил, что начал смотреть телевизор с некомфортной для домочадцев громкостью. Каждый третий просил собеседников говорить громче по телефону.

Фото © Flickr / Eric Chan

Фото © Flickr / Eric Chan

Чтобы снизить риск появления проблем со слухом, эксперты рекомендуют следовать простым правилам.

Никогда не слушайте музыку громче 60% от максимального уровня. Собираясь в шумное место, позаботьтесь о защите своих ушей. И регулярно давайте им отдохнуть в тишине

Гордон Харрисон

Отоларинголог

<p>Никогда не слушайте музыку громче 60% от максимального уровня. Собираясь в шумное место, позаботьтесь о защите своих ушей. И регулярно давайте им отдохнуть в тишине</p>
<p>Никогда не слушайте музыку громче 60% от максимального уровня. Собираясь в шумное место, позаботьтесь о защите своих ушей. И регулярно давайте им отдохнуть в тишине</p>

При появлении малейших сомнений по поводу слуха сразу же обращайтесь к лору: чем раньше вы обнаружите проблему, тем проще с ней будет справиться, отмечают в Specsavers.

Золотая медаль по сексу: Какой спорт выбрать, чтобы бить рекорды в постели

Золотая медаль по сексу: Какой спорт выбрать, чтобы бить рекорды в постели

* По данным Specsavers.

Обложка ©

Flickr / Eric Chan

Семен Хафизов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров