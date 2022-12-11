Бесшумный режим: Какие звуки исчезают первыми, когда теряешь слух
Если вы стали реже слышать телефонные звонки и напевающих себе под нос людей, самое время записаться на приём к лор-врачу.
Каждый второй человек, потерявший слух, отдал бы что угодно, чтобы его вернуть, говорится в исследовании британской компании Specsavers. В нём приняли участие те, кто страдает этим недугом более семи лет. Первыми звуками, которые опрошенные пациенты перестали слышать, стали рингтоны смартфонов и мелодии, напеваемые людьми себе под нос.
Слуховой аппарат. Фото © PxHere
Постепенно пропали фоновые разговоры в кафе и барах, а женские голоса почему-то стали чётче мужских. Одновременно куда-то делись звуки дождя и сигналы микроволновки. В конце концов весь привычный белый шум, на который мы обычно не обращаем внимания, исчез из их жизни.
Топ-10 звуков, которые исчезают при потере слуха*
- Разговоры посетителей кафе и баров
- Рингтоны мобильных телефонов
- Напеваемые людьми песни
- Тональный набор телефонного номера
- Шум дождя
- Сигнал о завершении разогрева в микроволновке
- Шипение при открытии газированного напитка
- Сигнал пешеходного светофора
- Звонок стационарного телефона
- Сигнал об объявлении на вокзале
Исследование также выявило и более явные признаки потери слуха. Каждый пятый респондент сообщил, что начал смотреть телевизор с некомфортной для домочадцев громкостью. Каждый третий просил собеседников говорить громче по телефону.
Фото © Flickr / Eric Chan
Чтобы снизить риск появления проблем со слухом, эксперты рекомендуют следовать простым правилам.
Никогда не слушайте музыку громче 60% от максимального уровня. Собираясь в шумное место, позаботьтесь о защите своих ушей. И регулярно давайте им отдохнуть в тишине
При появлении малейших сомнений по поводу слуха сразу же обращайтесь к лору: чем раньше вы обнаружите проблему, тем проще с ней будет справиться, отмечают в Specsavers.
* По данным Specsavers.
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Flickr / Eric Chan