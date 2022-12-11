10 историй от соотечественников о том, как это важно — дать ребёнку правильное имя

"Всю жизнь я думал, что моего отца (не прабабушку какую, а родного отца!) зовут Геннадий. Отчество у меня Геннадиевич, в паспорте у него написано — Геннадий, и только бабушка звала его как-то странно: Геря, но я думал, что это чисто семейные особенности. И тут выясняется, что при рождении его назвали Георгий. А Геннадием он сам стал, когда паспорт получал. Как так вышло и почему, узнать я уже не смог. Больше всего обалдела моя мама", — YuraOsinin.

"У меня коллега родом с Кавказа, и имя у неё соответствующее, но, приехав к нам в город, для удобства окружающих окрестила себя Анджелой. Спустя какое-то время познакомилась с парнем и, так как считала, что это знакомство разовое, назвалась Викой. Знакомство оказалось не разовым, но признаться, что она соврала с именем, она не смогла, так как парень уже всем родным растрепал про чудесную девушку по имени Вика. В итоге она сейчас за ним замужем и имя Виктория носит официально. Ни о чём не жалеет и радуется, что назвалась при знакомстве именем, которое ей по душе", — orangey.

"Меня зовут Оксана. Всю жизнь ненавидела своё имя, в 14 лет при получении паспорта хотела сменить его на Ксению. Вся родня впала в истерику, так как меня назвали в честь покойной прабабушки, мол, это память, неуважение — всё такое. Не сменила. Прошло девять лет. Имя Оксана всё так же чужое мне и режет слух, но у меня уже имеется куча документов: два диплома, права, загран с открытыми визами. Вроде смирилась. А недавно продавали прабабушкин дом и нашли её документы. Мою прабабушку звали Ксения..." — PivBear.

"Мою бабушку зовут Венера. Сама она никогда не любила это имя. И в школе всем представилась Наташей. Аттестат выдали на Наташу, и при поступлении в институт возникли вопросы. В школе прифигели, но выдали новый аттестат. Так бабушка снова стала Венерой. Потом на работе она снова стала Наташей. И уже позже, на заводе, снова пришлось стать Венерой. До сих пор некоторые её коллеги и одноклассники, когда звонят, называют её Наташей. Многие не знают правды. А ещё бабушка родилась в 00 часов 00 минут, и акушерка записала датой рождения 18.10, хотя все вокруг настаивали на том, что уже 19-е. Бабушка также категорически считает это ошибкой и празднует день рождения 19-го. Венера/Наташа 18/19 октября будет отмечать 85-летие", — OldManWithNoName.

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"Меня папа хотел назвать в честь друга Витей. А у мамы двоюродный брат был бандит и забулдыга Витька. И она как на амбразуру кидалась: "Не дам, чтобы в семье ещё один жулик Витька появился!" В итоге пришли к компромиссу: назвали Виталий. Привезли меня к маме на родину показать родне. А те и говорят "О! Как нашего Витьку зовут!" Мама такая: "В смысле?" "А он по паспорту Виталий, а Витька — это прозвище с детства для краткости". Парам-парам-пам! Всё! PS: Жуликом не стал. Диплом с отличием. Работаю по специальности", — Vitanelly.

"Деда звали Афанасий, мама, соответственно, Афанасьевна. Ездила мама как-то в молодости по деревням, искала корни, записи в домовых, церковных книгах. И дед оказался Феофил. Поехала к прадеду узнать, как же так вышло! А прадед и говорит: "Ехали из церкви с крестин, все, конечно, пьяные по случаю великому, а как приехали, оказалось, никто и не помнит, как батюшка назвал, но вроде Фонька! А раз Фонька, значит Афонька, Афанасий!" — Zaia83.

"Моя бабушка Нина и её младшая сестра Леонида в войну потеряли документы. Для каких-то нужд позднее запросили сведения в республиканский архив. И Нина оказалась Анной, а в документах Леониды было записано "Леонид Трофимович, пол женский". Обеим было уже глубоко за 70. Нина так и осталась Ниной", — museummb.

"У моего деда отчество было Арсеньевич (от Арсений). Но после его смерти выяснилось интересное: в паспорте стояло отчество с лишней буквой — Арсентьевич (от Арсентий).

Какой цирк с конями начался с этими судами по правам собственности…

И вот, казалось бы, — одна лишняя буква, которую случайно (случайно же, да?) сотрудник паспортного стола по ошибке добавил в отчество, но сколько эта буква стоила в деньгах и времени — мама не горюй", — pingH8.

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"У меня была бабушка Ирина, на похоронах узнала, что таки Арина. Тётя Геля оказалась Энгельсиной, тётя Мая же Маиной. Только дядя Африкан не удивил, всё-таки Африкан. А тётя Рита по паспорту Ритто. Папа Гавриил, дядька Герман, тётя Гульнара. И все мы буряты. А я как обычно Наташа. Прадеда с прабабкой звали Настан и Насташха, оказывается, по паспорту Алексей и Анастасия, дед Хунху — и тоже Алексей по паспорту", — Shng.