В этом нельзя встречать новый, 2023 год — спугнёте удачу и накликаете беду

Когда главный праздник зимы всё ближе, всё больше людей задаются вопросом не только о том, что надеть на Новый год, чтобы привлечь счастье, но и о том, в чём нельзя встречать 2023 год. И если вы уже продумали образ новогодней ночи, сейчас внимательно посмотрите на выбранные вещи и аксессуары. Нет ли в них "запрещёнки", которая спугнёт Чёрного Водяного Кролика, а от вас отвадит удачу, принесёт лишь разочарования и провалы? Рассказываем, в чём нельзя встречать 2023-й.

Серебряные кольца на правой руке

Мало кто знает или обращает внимание на такие мелочи, но то, на какой руке надеты аксессуары, очень важно. В новогоднюю ночь стоит осторожно подходить к выбору серебряных колец. Если решили надеть, то обязательно на левую руку. Так украшение поможет в предстоящем году обрести стабильность и справиться с меняющимся миром, то есть наделит талантом к адаптации.

Анималистичный принт. Особенно зебра

Интересно, какой логики придерживаются те, кто решает встречать год Кролика в наряде с анималистичным принтом. Вот в чём точно нельзя ждать 2023-й, так это в чёрно-белой зебре. Сам вид имитации шкуры животного на вас разгневает символ года, что обернётся печальными последствиями, не сомневайтесь. Такой наряд в целом усилит и ваше ментальное беспокойство.

Наряд из натуральной кожи и меха

Наряды с анималистичными принтами, из кожи или меха напугают символ 2023 года, заставят Кролика злиться. Фото © Shutterstock

Из предыдущего пункта мы уже знаем, что всё, что связано с животными, надевать на торжество не стоит. Нельзя Новый год встречать и в образе из натуральной кожи и меха. Подобные наряды напугают Водяного Кролика, ведь тот увидит в них не стиль, а насилие над животными. Даже экокожа не спасёт от множества поражений и промахов в 2023 году, если отважитесь выбрать себе такой аутфит.

Полностью белоснежный образ

Наивно полагая, что аутфит total white станет прекрасным вариантом для ночи на 1 января, вы рискуете вызвать злость символа-2023. Он всё же из китайской мифологии к нам пришёл, важно помнить значения цветов в той культуре. Полностью белый наряд не сделает из вас Снежную королеву. Согласно восточным традициям, это траурный цвет, который вряд ли принесёт удачу в новом году.

Дешёвые украшения

Лучше избавьте себя от всех дешёвых украшений на эту ночь, даже если они невероятно стильно выглядят и подходят к образу. Постарайтесь, чтобы при встрече Нового года на вас не оказалось бус из бисера, пластмассовых колец, а также массивных серёжек с разноцветными камнями. Либо не надевайте ничего из аксессуаров вовсе, либо отдайте предпочтение настоящим драгоценностям.

Наряд красного цвета, ярко-жёлтого или индиго

Символ 2023 года предпочитает спокойные цвета, потому ярко-жёлтый, алый и индиго его спугнут. Фото © Shutterstock

Символ 2023 года предпочитает спокойные цвета. Потому ваши наряды на торжество в особенно ярких оттенках только отпугнут Водяного Кролика. А вместе с ним удачу и благополучие на весь год. Что нельзя надевать? Лучшим решением окажется отказ от украшений и одежды ярко-жёлтого цвета. Именно золото обеспечит вас богатством и везением, а не подделка в виде такого оттенка. Также среди "запрещёнки" и алый. Красный цвет хоть и считается по китайским традициям символом материального благополучия, но на встречу 2023-го его лучше не надевать. Слишком агрессивный. Как и цвет индиго. Многие, подумав, что Кролик Водяной, захотят составить образ из оттенков этой стихии. Неплохое решение, но важно помнить, что Кролик любит естественность, так что цвет индиго в ночь торжества притянет беды и неудачи.

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