Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Молочная пенка

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Детские сады можно было не любить по множеству причин, но ничего не вызывало такого отвращения, как молочная пенка. Попробовав однажды, советские дети теряли доверие к тёплому молоку раз и навсегда... А ведь ещё было и какао. И даже спустя годы мало кому удалось забыть об этом ужасе.

Кукольный мультик вместо рисованного

Кадр из мультфильма "Лошарик". Режиссёр Иван Уфимцев, сценарист Геннадий Цыферов

Современным детям не понять, как это — когда мультфильмов не тысячи, а всего несколько десятков. Садишься смотреть "Спокойной ночи, малыши", а там... вместо рисованного мультика — кукольный. Сейчас с ностальгией вспоминаем и те, и другие, но в детстве почему-то кукольные были не в почёте...

Гигантские очереди

Фото © ТАСС / Олег Недеря

Сейчас дети боятся, что мама оставит у кассы, а очередь дойдёт до них быстрее, чем она вернётся. В СССР такой проблемы не было. Чего действительно боялись — провести час-другой на морозе в очереди перед магазином. А как иначе?! В декабре все начинают закупаться перед Новым годом. Оставлять детей дома одних никто не хотел. Так вот и стояли, пока не придёт очередь забрать заветную палку колбасы или ещё чего.

Мокрые варежки

Фото © ТАСС / Сергей Метелиц

Конечно, мы все любили поиграть в снежки на улице, но за каждую такую вылазку во двор приходилось расплачиваться. Когда снег влажный, получаются идеальные снежки... и идеально мокрые варежки. Вскоре после выхода из дома приходилось избавляться от балласта и лепить снежные боеприпасы голыми руками.

Манка с комочками

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