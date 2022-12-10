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10 декабря, 10:00

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Да, с нашего детства прошло уже несколько десятилетий, но даже сейчас становится не по себе, когда смотришь на эти фотографии.

Молочная пенка

Фото © Twitter / joyfulbabytiger

Фото © Twitter / joyfulbabytiger

Детские сады можно было не любить по множеству причин, но ничего не вызывало такого отвращения, как молочная пенка. Попробовав однажды, советские дети теряли доверие к тёплому молоку раз и навсегда... А ведь ещё было и какао. И даже спустя годы мало кому удалось забыть об этом ужасе.

Кукольный мультик вместо рисованного

Кадр из мультфильма "Лошарик". Режиссёр Иван Уфимцев, сценарист Геннадий Цыферов

Кадр из мультфильма "Лошарик". Режиссёр Иван Уфимцев, сценарист Геннадий Цыферов

Современным детям не понять, как это — когда мультфильмов не тысячи, а всего несколько десятков. Садишься смотреть "Спокойной ночи, малыши", а там... вместо рисованного мультика — кукольный. Сейчас с ностальгией вспоминаем и те, и другие, но в детстве почему-то кукольные были не в почёте...

Гигантские очереди

Фото © ТАСС / Олег Недеря

Фото © ТАСС / Олег Недеря

Сейчас дети боятся, что мама оставит у кассы, а очередь дойдёт до них быстрее, чем она вернётся. В СССР такой проблемы не было. Чего действительно боялись — провести час-другой на морозе в очереди перед магазином. А как иначе?! В декабре все начинают закупаться перед Новым годом. Оставлять детей дома одних никто не хотел. Так вот и стояли, пока не придёт очередь забрать заветную палку колбасы или ещё чего.

Мокрые варежки

Фото © ТАСС / Сергей Метелиц

Фото © ТАСС / Сергей Метелиц

Конечно, мы все любили поиграть в снежки на улице, но за каждую такую вылазку во двор приходилось расплачиваться. Когда снег влажный, получаются идеальные снежки... и идеально мокрые варежки. Вскоре после выхода из дома приходилось избавляться от балласта и лепить снежные боеприпасы голыми руками.

Манка с комочками

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Гадость уровня молочной пенки. Не знаем, как поварам детских садов удавалось из раза в раз готовить манку с комочками. Судя по всему, рецепт неоднородной жижи с куском масла сверху был прописан в документации. Иначе объяснить передачу "любимого" рецепта из поколения в поколение просто невозможно.

Истории пяти фотографий, которые без фотошопа наводят жуть

Истории пяти фотографий, которые без фотошопа наводят жуть

Обложка ©

ТАСС / Олег Недеря /Сергей Метелиц, © Shutterstock

Сергей Трофимов

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