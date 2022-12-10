Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР
Да, с нашего детства прошло уже несколько десятилетий, но даже сейчас становится не по себе, когда смотришь на эти фотографии.
Молочная пенка
Фото © Twitter / joyfulbabytiger
Детские сады можно было не любить по множеству причин, но ничего не вызывало такого отвращения, как молочная пенка. Попробовав однажды, советские дети теряли доверие к тёплому молоку раз и навсегда... А ведь ещё было и какао. И даже спустя годы мало кому удалось забыть об этом ужасе.
Кукольный мультик вместо рисованного
Кадр из мультфильма "Лошарик". Режиссёр Иван Уфимцев, сценарист Геннадий Цыферов
Современным детям не понять, как это — когда мультфильмов не тысячи, а всего несколько десятков. Садишься смотреть "Спокойной ночи, малыши", а там... вместо рисованного мультика — кукольный. Сейчас с ностальгией вспоминаем и те, и другие, но в детстве почему-то кукольные были не в почёте...
Гигантские очереди
Фото © ТАСС / Олег Недеря
Сейчас дети боятся, что мама оставит у кассы, а очередь дойдёт до них быстрее, чем она вернётся. В СССР такой проблемы не было. Чего действительно боялись — провести час-другой на морозе в очереди перед магазином. А как иначе?! В декабре все начинают закупаться перед Новым годом. Оставлять детей дома одних никто не хотел. Так вот и стояли, пока не придёт очередь забрать заветную палку колбасы или ещё чего.
Мокрые варежки
Фото © ТАСС / Сергей Метелиц
Конечно, мы все любили поиграть в снежки на улице, но за каждую такую вылазку во двор приходилось расплачиваться. Когда снег влажный, получаются идеальные снежки... и идеально мокрые варежки. Вскоре после выхода из дома приходилось избавляться от балласта и лепить снежные боеприпасы голыми руками.
Манка с комочками
Фото © Shutterstock
Гадость уровня молочной пенки. Не знаем, как поварам детских садов удавалось из раза в раз готовить манку с комочками. Судя по всему, рецепт неоднородной жижи с куском масла сверху был прописан в документации. Иначе объяснить передачу "любимого" рецепта из поколения в поколение просто невозможно.
Лучшее из Интернета
ТАСС / Олег Недеря /Сергей Метелиц, © Shutterstock