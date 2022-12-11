"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
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11 декабря, 07:00

10 фото плесени, после которых вы будете не только её бояться, но и восхищаться

Плесень — это, конечно, довольно мерзко. Но если посмотреть на неё с безопасного расстояния, можно заметить красоту, о которой многие из нас и не задумывались. Собрали 10 кадров, которые взорвут мозг.

"Детальное фото плесени, которое я недавно сделал", — ahmedlsayedd.

Фото © Reddit / ahmedlsayedd

Фото © Reddit / ahmedlsayedd

"Хлеб никто не ел, и он покрылся идеально круглыми пятнами плесени", — kennsgal.

Фото © Reddit / kennsgal

Фото © Reddit / kennsgal

"То, КАК мой крем-сыр покрылся плесенью внутри упаковки..." Cndnrwgn.

Фото © Reddit / Cndnrwgn

Фото © Reddit / Cndnrwgn

"Клей-карандаш заплесневел", — jfentonnn.

Фото © Reddit / jfentonnn

Фото © Reddit / jfentonnn

"Мёртвый паук в моём подвале покрылся плесенью", — cryptomir.

Фото © Reddit / cryptomir

Фото © Reddit / cryptomir

"Забыл о банке чили в глубине холодильника. Открыл, а там плесень как шерсть чья-то", — DrLeoMarvin.

Фото © Reddit / DrLeoMarvin

Фото © Reddit / DrLeoMarvin

"Хэллоуинская тыква долго не продержалась", — SnapDragon0420.

Фото © Reddit / SnapDragon0420

Фото © Reddit / SnapDragon0420

"Плесень на сливочном сыре", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Купили два лимона и забыли о них... один полностью покрылся плесенью, а другой... Ему вообще наплевать", — throwaway6.

Фото © Reddit / throwawayawayawayy6

Фото © Reddit / throwawayawayawayy6

"Нашла в нашем холодильнике такую плесень. Никогда в жизни ничего подобного не видела", — perfumeg.

Фото © Reddit / perfumeg

Фото © Reddit / perfumeg

Биолог зажарил своего самого преданного читателя, который в прямом смысле вырос на его книге

Биолог зажарил своего самого преданного читателя, который в прямом смысле вырос на его книге

Обложка ©

Reddit / mildlyinteresting, cryptomir

Сергей Трофимов

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