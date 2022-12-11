10 фото плесени, после которых вы будете не только её бояться, но и восхищаться
Плесень — это, конечно, довольно мерзко. Но если посмотреть на неё с безопасного расстояния, можно заметить красоту, о которой многие из нас и не задумывались. Собрали 10 кадров, которые взорвут мозг.
"Детальное фото плесени, которое я недавно сделал", — ahmedlsayedd.
Фото © Reddit / ahmedlsayedd
"Хлеб никто не ел, и он покрылся идеально круглыми пятнами плесени", — kennsgal.
Фото © Reddit / kennsgal
"То, КАК мой крем-сыр покрылся плесенью внутри упаковки..." — Cndnrwgn.
Фото © Reddit / Cndnrwgn
"Клей-карандаш заплесневел", — jfentonnn.
Фото © Reddit / jfentonnn
"Мёртвый паук в моём подвале покрылся плесенью", — cryptomir.
Фото © Reddit / cryptomir
"Забыл о банке чили в глубине холодильника. Открыл, а там плесень как шерсть чья-то", — DrLeoMarvin.
Фото © Reddit / DrLeoMarvin
"Хэллоуинская тыква долго не продержалась", — SnapDragon0420.
Фото © Reddit / SnapDragon0420
"Плесень на сливочном сыре", — mildlyinteresting.
Фото © Reddit / mildlyinteresting
"Купили два лимона и забыли о них... один полностью покрылся плесенью, а другой... Ему вообще наплевать", — throwaway6.
Фото © Reddit / throwawayawayawayy6
"Нашла в нашем холодильнике такую плесень. Никогда в жизни ничего подобного не видела", — perfumeg.
Фото © Reddit / perfumeg
Reddit / mildlyinteresting, cryptomir