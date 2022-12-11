Песков рассказал, как Европа заменила "одну зависимость на другую"
Песков: ЕС заменил зависимость от российского газа на зависимость от американского СПГ
Страны ЕС больше не хотят зависеть от газа из России, однако вместо этого выбрали для себя зависимость от поставок американского СПГ. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они не договаривают, что они хотят одну зависимость поменять на другую зависимость. То есть они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа. Это точно такая же зависимость. Только там взаимности гораздо меньше", — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также обратил внимание на то, что, как только Европа теряет на покупках СПГ миллиарды долларов, эти деньги тут же появляются в Вашингтоне.
Как сообщал Лайф, Еврокомиссия подготовила справку, в которой предложила установить потолок цен на природный газ. Там считают, что это должен быть уровень около $3000 за тысячу кубометров. Такая цена была только в этом году, и то всего несколько дней.
ТАСС / Bodo Marks / dpa