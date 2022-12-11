Песков рассказал, как Европа заменила "одну зависимость на другую"

Страны ЕС больше не хотят зависеть от газа из России, однако вместо этого выбрали для себя зависимость от поставок американского СПГ. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они не договаривают, что они хотят одну зависимость поменять на другую зависимость. То есть они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа. Это точно такая же зависимость. Только там взаимности гораздо меньше", — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что, как только Европа теряет на покупках СПГ миллиарды долларов, эти деньги тут же появляются в Вашингтоне.